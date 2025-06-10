Дефицит бюджета Тамбовской области на 2025 год сократили почти вдвое

Депутаты Тамбовской облдумы приняли изменения в региональный закон о бюджете региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно поправкам, дефицит казны сокращен с 3,6 до 1,9 млрд руб. Об этом сообщили в регпарламенте.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Виды Тамбова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доходы бюджета, напротив, выросли: с 72,3 млрд до 76,4 млрд руб. (+4,1 млрд). Расходы увеличились на 2,3 млрд: с 75,9 млрд до 78,2 млрд руб.

Дополнительные средства планируется направить на погашение облигационного займа (1,8 млрд руб.), меры поддержки для участников СВО и их семей (1 млрд), завершение строительства школы на 1,1 тыс. мест в селе Бокино (323 млн), увеличение расходов регионального дорожного фонда (84 млн), субсидию АО «Корпорация развития Тамбовской области» (24,4 млн). Еще 509,4 млн руб. предусмотрено на наращивание объема зарезервированных в облбюджете средств на обеспечение нацпроектов, госпрограмм, «дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности» и так далее.

О формировании областных бюджетов в макрорегионе на 2025 год — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова