На станции Лосиноостровская в Москве произошла утечка серной кислоты

В цистерне грузового поезда на станции Лосиноостровская Ярославского направления выявили утечку серной кислоты. Никто не пострадал. На движение поездов инцидент не повлиял, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

Грузовой парк расположен в отдалении от жилых кварталов. В МЖД заверили, что угрозы населению нет. Что послужило причиной утечки, не уточняется.

Цистерну отставили на специализированный путь, на место вызвали работников аварийно-спасательных формирований «Экоспас». Состояние окружающей среды контролирует экологическая лаборатория МЖД.

По данным агентства «Москва», утечка произошла из клапана вагона, ее уже устранили.