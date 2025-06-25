Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Россиянка Екатерина Александрова обыграла гречанку Марию Саккари в матче второго круга травяного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500, проходящем в немецком Бад-Хомбурге. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн.

Матч, продлившийся 2 часа 13 минут, завершился со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Екатерина Александрова занимает 18-е место в рейтинге WTA, Мария Саккари располагается на 85-й строчке. В четвертьфинале россиянка сыграет против восьмой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.

Финал турнира пройдет 28 июня. В прошлом году его победительницей стала россиянка Диана Шнайдер.

Таисия Орлова