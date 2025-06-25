Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области двое несовершеннолетних пострадали в ДТП

В станице Мальчевской Миллеровского района Ростовской области 15-летний водитель мотоцикла Racer RC250 сбил 11-летнюю велоспедистку. Пострадали оба. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Произошло это вечером 24 июня, когда юноша за рулем мотоцикла не справился с управлением и врезался в девочку на велосипеде, которая переезжала проезжую часть дороги перпендикулярно справа налево.

В результате ДТП мотоциклист и велосипедистка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все