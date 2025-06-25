ДТП с участием 27 автомобилей произошло в Кемерове, семь человек получили травмы

В Кемерове произошла массовая авария с участием 27 автомобилей. Об инциденте рассказал Telegram-канал полиции Кузбасса.

По информации Госавтоинспекции, около 17:30 на Логовом шоссе у самосвала FAW отказали тормоза, и он столкнулся с 26 легковыми автомобилями. «В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью»,— говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте работают экипажи ГИБДД, которые регулируют движение на данном участке.

Илья Николаев