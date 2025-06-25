«Немецкая техника и итальянский дизайн — это неплохое сочетание»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие автомобили представил BMW в Италии и Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

В мае в Италии, на озере Комо прошел очередной Конкурс элегантности на вилле д'Эсте — мероприятие, на котором оцениваются автомобили, прежде всего, с точки зрения их красоты. В основном это всякий антиквариат, но есть и машины, построенные специально к конкурсу. Так, марка BMW представила на вилле д’Эсте концепт Speedtop, универсал, а если по-научному, то shooting brake. Пока он выпущен в одном экземпляре, но если найдутся желающие, то им такую машину изготовят по индивидуальному заказу. Автомобиль оказался настолько красив, что вызвал в Сети бурную дискуссию, лейтмотивом которой стала такая версия: «Кажется, теперь понятно какой план у руководства BMW. Делаем уродливый основной модельный ряд. Раз в год строим более или менее нормальную эксклюзивную машину мелким тиражом, чтобы за ней были очереди и ценник в пять раз выше, чем база. Профит».

Понятно, что это шутки, но шутят так неспроста. Последние три с половиной года мы в основном наблюдаем за продукцией BMW как бы издали, но и того, что видим достаточно, чтобы понять, что художественная школа бренда сегодня, мягко говоря, переживает кризис. Далеко не всем нравятся кузова, больше похожие на мятые коробки из-под обуви, чудовищных размеров прямоугольные ноздри радиаторной решетки и прочие спорные решения актуальных серийных BMW. Будто машины эти проектируют не для китайских молодых миллионеров, что в принципе было бы логично, а для успешных исполнителей хип-хопа с западного побережья США.

В этом контексте символична выставка, открывшаяся в июне в Мюнхене. Называется она Belle Macchine и посвящена итальянскому дизайну автомобилей баварской марки. В разные годы для BMW трудились такие знаменитые художники, как Джорджетто Джуджаро, Джованни Микелотти, Марчелло Гандини… Нам последнее время не устают повторять, насколько у нас пришлись ко двору китайские машины. Но немецкая техника и итальянский дизайн — это, согласитесь, тоже неплохое сочетание.

Дмитрий Гронский