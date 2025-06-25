Краснодарский край вошел в лидеры по газомоторному топливу

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов — лидеров по развитию газомоторного топлива. Эксперты проанализировали итоги 2024 года в 77 субъектах страны. Регион отметили в номинации «Стабильное развитие», сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас в Краснодарском крае работает 41 газозаправочная станция. В 2025 году в Павловском районе запустили первую криогенную автозаправочную станцию сжиженного природного газа.

«Это новое технологическое решение для рынка. Наша цель — обеспечить сетью газозаправочных станций все муниципалитеты. В первую очередь крупные города — Краснодар, Новороссийск, Анапу и Геленджик. Переход на такое чистое топливо экономически выгоден и экологически оправдан», — заявил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Отмечается, что в 2024 году в Краснодарском крае законодательно утвердили упрощенный порядок выделения земельных участков под строительство метановых заправок.

Алина Зорина