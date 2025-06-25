Киргизскому языку расширили пространство

Парламент Киргизии внес в законодательство поправки, существенно усиливающие статус киргизского языка в политической и общественной жизни страны. За проголосовали 63 депутата, против — 1. Голосованию предшествовали бурные дебаты. Сторонники изменений настаивали на том, что государственные служащие и политики обязаны говорить на языке своей страны, а школьники — ежегодно сдавать экзамены по киргизскому языку для перевода в следующий класс. Противники нововведений утверждали, что речь идет о нарушении норм конституции и ударе по русскоязычному населению. Изменения, предупреждали они, могут привести к массовому оттоку из страны высококвалифицированных специалистов.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дети у памятника Манасу Великодушному в Бишкеке

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Принятые поправки затрагивают 18 законодательных актов, которые касаются, в частности, госслужбы, образования, судопроизводства, банковской системы, миграционной политики и рекламы. Изменения, безусловно, скажутся на бытовой жизни граждан: теперь, допустим, заполнить заявку на кредит или составить судебный иск можно будет только на киргизском языке.

Нововведения предусматривают, например, обязательное владение киргизским языком для кандидатов в депутаты законодательных органов всех уровней, госслужащих, судей, полицейских, адвокатов. Им предстоит теперь сдавать экзамены по языку для подтверждения своей квалификации.

Если раньше в законе о государственном языке предлагалась альтернатива — знать либо киргизский, либо русский, то теперь такого выбора нет.

Кроме того, реформируют образовательную систему. Теперь в школах и вузах появятся обязательные экзамены по государственному языку при переходе из класса в класс, а также при сдаче выпускных экзаменов.

Коснутся изменения и миграционного законодательства: поводом для отказа в визе или виде на жительство может стать незнание киргизского языка. Процедуру проверки уровня языка у соискателя будет в дальнейшем утверждать правительство.

В соответствии с новыми правилами, использование в рекламе других языков будет запрещено, а как минимум 60% информации на телевидении и радио должно быть представлено на киргизском. За нарушение закона введены штрафы для юридических лиц.

Председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев, один из инициаторов законопроекта, убежден, что требование знать государственный язык «вскоре станет обычным явлением». «Для кандидата, который нацелен на то, чтобы прийти в одну из значимых ветвей власти, не будет проблемой выучить язык»,— сказал он в мае во время слушаний в парламенте. Господин Мураталиев также убежден, что в настоящее время в стране созданы все необходимые условия для изучения киргизского языка представителями различных этнических групп. Он отказался ответить на дополнительные вопросы “Ъ”.

Между тем депутат Гуля Кожокулова, юрист по образованию, считает принятые поправки противоречащими конституции, а также действующему конституционному закону о госязыке.

Напомним, что с момента обретения независимости Киргизией в 1991 году русский язык имеет статус официального, что закреплено в основном законе страны.

«Нововведения нарушают конституционные права и интересы наших граждан, создавая предпосылки к тому, что граждане других национальностей окажутся бесправными,— сказала “Ъ” госпожа Кожокулова.— Сейчас раздули, что я якобы против развития родного языка. Но нет — я выступаю за развитие нашего языка, а не за исключение другого».

По мнению депутата, принятие закона может привести к недопредставленности в парламенте этнических меньшинств, прежде всего русскоязычных. По данным киргизского Института социальных исследований, около 35% представителей киргизской этнической группы регулярно используют русский язык дома или в повседневном общении, в то время как этнические русские составляют 10–15% всего населения Киргизии. Гуля Кожокулова опасается, что принятие закона «приведет к откату назад». Например, «произойдет значительный отток профессионалов в IT-сфере».

Киргизский политолог и специалист по вопросам региональной безопасности Марс Сариев также выступает за сохранение и развитие государственного языка, однако полагает, что принятые нововведения для страны вредны. «Они (власти.— “Ъ”) начали не с того конца, поставили телегу впереди лошади,— сказал эксперт “Ъ”.— У нас совершено неотработанная методология преподавания языка, нет внятной схемы, мои дети мучились из-за этого в школе». Марс Сариев убежден, что развитие языка надо начинать не с политических запретительных законов, а с грамотного обучения языку в детских садах и школах.

По словам господина Сариева, в киргизском языке «не хватает возможностей для написания аналитических работ, научных статей».

Таким образом, убежден он, «после принятия закона за бортом окажутся и многие образованные русскоязычные граждане, которые будут вынуждены уехать из страны, чтобы продолжить профессиональную деятельность». В результате, предупреждает эксперт, Киргизия «может остаться вне мейнстрима мировой аналитической мысли».

Марс Сариев также полагает, что в принятии поправок по госязыку есть «элемент лоббирования со стороны определенных политических групп со своими интересами»: «У нас общество традиционное, с родоплеменной структурой, и если ввести в парламенте коммуникацию исключительно на киргизском языке, который труден для восприятия другими этносами, то получается, что не все будут участвовать в принятии важных решений. А это будет способствовать коррупции и кумовству».

Кроме того, добавляет господин Сариев, причиной ужесточения законодательства о языке стало желание ряда политических сил отдалиться от России: «Часть политической элиты Кыргызстана хочет дистанцироваться от России, опасаясь, что ее руководство собирается создать СССР 2.0». Эти опасения, по мнению политолога, подогреваются теми, кто всерьез относится к «публичным высказываниям некоторых российских политиков».

Алевтина Парфенова, Бишкек—Москва