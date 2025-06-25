За год ВРП Карачаево-Черкесии вырос на 9% до 157 млрд рублей
Валовой региональный продукт Карачаево-Черкесии увеличился на 9% до 156,6 млрд руб. в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в среду в ходе послания региональному парламенту.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«В 2023 году объем ВРП составлял 143 млрд руб. ВРП на душу населения вырос на 51% к уровню 2020 года», — сказал Рашид Темрезов.
По словам главы региона, положительная динамика зафиксирована по четырем основным направлениям: выпуск товаров и услуг, доходы населения, частные инвестиции в основной капитал и увеличение числа рабочих мест.
Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году достиг почти 37 млрд руб., что на 2,7% больше по сравнению с предыдущим годом.
Господин Темрезов отметил, что стратегическим инструментом развития остаются национальные проекты. За 6 лет на реализацию 13 нацпроектов в Карачаево-Черкесии направили около 44 млрд руб.