За год ВРП Карачаево-Черкесии вырос на 9% до 157 млрд рублей

Валовой региональный продукт Карачаево-Черкесии увеличился на 9% до 156,6 млрд руб. в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в среду в ходе послания региональному парламенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В 2023 году объем ВРП составлял 143 млрд руб. ВРП на душу населения вырос на 51% к уровню 2020 года», — сказал Рашид Темрезов.

По словам главы региона, положительная динамика зафиксирована по четырем основным направлениям: выпуск товаров и услуг, доходы населения, частные инвестиции в основной капитал и увеличение числа рабочих мест.

Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году достиг почти 37 млрд руб., что на 2,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Господин Темрезов отметил, что стратегическим инструментом развития остаются национальные проекты. За 6 лет на реализацию 13 нацпроектов в Карачаево-Черкесии направили около 44 млрд руб.

Николай Аксенов