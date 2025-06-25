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В муниципалитетах Ульяновской области назначены выборы в советы депутатов

В Ульяновской области назначены выборы в местные Советы депутатов. Они состоятся 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает избирательная комиссия Ульяновской области.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Голосование состоится в Базарносызганском, Павловском и Старомайнском округах, а также в Силикатненском городском поселении Сенгилеевского района.

Решения о назначении выборов были приняты 25 июня территориальными избирательными комиссиями. Все избирательные кампании начнутся в Ульяновской области 27 июня, когда решения будут опубликованы в официальных СМИ.

Георгий Портнов

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