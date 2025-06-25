Пассажиры рейса Москва — Самара сообщили о прилете в Оренбург

Пассажиры рейса Москва — Самара, отмененного из-за угрозы беспилотного летательного аппарата в аэропорту Курумоч, сообщили о прилете в Оренбург. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После шести часов ожидания в Шереметьево сегодня пассажиров пересадили на рейс, вылетевший в 10:05 (MSK). Из-за временных ограничений в Курумоче самолет «Аэрофлота» приземлился в запасном аэропорту.

По данным депутата, часть пассажиров осталась в аэропорту Оренбурга, а остальных пересадили на автобусы и вывезли в другую часть аэропорта, предложив самостоятельно решать дальнейшие проблемы.

Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Ульяновска.

Андрей Сазонов