Аэропорты Самары и Ульяновска опять закрыты

Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Ульяновска. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во вторник в Самаре и Ульяновске уже вводились подобные ограничения. Они были отменены в ночь на среду. Накануне вечером оба региона подверглись атаке беспилотной вражеской авиации.

Дроны были сбиты средствами ПВО. Над Самарской областью был уничтожен один беспилотник, над Ульяновской — несколько аналогичных объектов. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов