Аэропорты Самары и Ульяновска опять закрыты
Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Ульяновска. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, сообщает ведомство.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Во вторник в Самаре и Ульяновске уже вводились подобные ограничения. Они были отменены в ночь на среду. Накануне вечером оба региона подверглись атаке беспилотной вражеской авиации.
Дроны были сбиты средствами ПВО. Над Самарской областью был уничтожен один беспилотник, над Ульяновской — несколько аналогичных объектов. Никто не погиб и не пострадал.