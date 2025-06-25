В Екатеринбурге изменится движение транспорта на улицах Гагарина и Первомайской

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Гагарина и Первомайской в Екатеринбурге с 00:00 5 июля до 05:00 7 июля будет ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города.

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На период проведения работ будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам № 4, 12, 16, 18, 23 по ул. Гагарина от остановки «УрФУ» до остановки «Улица Блюхера» в обоих направлениях. Организованы временные трамвайные маршруты:

трамвай № 4: от станции метро Ботаническая до станции «Шарташ»;

трамвай № 12: от станции «Дворец Спорта» до разворота в обратную сторону на остановке 40 лет ВЛКСМ;

трамвай № 16: от станции «Волгоградская» до разворота в обратную сторону на ул. Луначарского;

трамвай № 18: от станции «Волгоградская» до остановки «Шарташ»;

трамвай № 23: от станции «Машиностроителей» до остановки 40 лет ВЛКСМ.

Кроме того, будет закрыто движение автотранспорта по нечетной стороне ул. Гагарина от проспекта Ленина до ул. Первомайской включительно. Изменится схема движения автобусов:

№ 75, № 90: от остановки «Восточная» по ул. Ленина – площадь Кирова – Мира – Первомайская и далее по маршруту;

автобус № 28: от остановки «Радиоколледж» по ул. Ленина – площадь Кирова – Мира – Академическая – ул. Гагарина и далее по маршруту.

Ранее «Ъ-Урал» писал об ограничении движения транспорта с 06:00 до 13:00 29 июня на центральных улицах города, в связи с проведением соревнований по триатлону Ironstar Ekaterinburg.

Полина Щуцкая