Сотрудника близкой ДСК компании наказали за длительное отключение воды в МКД

Госжилинспекция Воронежской области привлекла к административной ответственности главного инженера местной ресурсоснабжающей организации ООО «Энергосетевая компания» (близко «Домостроительному комбинату»). Как сообщили в прокуратуре региона, его наказали за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7. 23 КоАП РФ, до 10 тыс. руб. штрафа для должностных лиц).

23 декабря 2024 года «Энергосетевая компания» приостановила подачу холодной воды в 80 многоквартирных домов микрорайона Шилово в Воронеже. Такое решение было принято из-за необходимости устранения коммунальной аварии. Прокурорская проверка показала, что аварийные работы были завершены с нарушением установленного законодательством срока в 18 часов.

По данным Rusprofile, ООО «Энергосетевая компания» было учреждено в Воронеже в феврале 2009 года для забора, очистки и распределения воды. Уставный капитал — 72,5 тыс. руб. 82,76% компании принадлежит Александру Михайлову (13,79% напрямую и 68,97% — через подконтрольное ему ООО «Мастеротделка»), еще 17,24% — Ивану Грищенко. 2023 год компания завершила с выручкой в 69 млн руб. и чистым убытком в 3,9 млн руб.

Господин Грищенко также руководит местными ООО «Ласточкино» (аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью), которое контролирует сын сенатора от региона и основателя застройщика «Домостроительный комбинат» (ДСК) Сергея Лукина — Александр Лукин, и ООО «ЛС строй» с аналогичным видом деятельности, которое контролирует супруга сенатора Вера Лукина. Господин Михайлов в свою очередь владеет и управляет местным ООО «Веранда», через которое был открыт ресторан «Камыши» в воронежском отеле Marriott, принадлежащем ДСК. По собственным данным, заведение с 3 февраля называется «Канны» и работает через одноименное ООО.

Алина Морозова