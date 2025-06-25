Ярославские энергетики готовятся к грозе

В Ярославской области ввиду прогнозируемой непогоды энергетики готовы к реагированию на возможные последствия. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Министерство региональной безопасности предупредило, что местами по региону и Ярославлю во второй половине дня 25 июня и до конца суток пройдут грозы, местами с ливнями и сильным ветром.

В режиме готовности уже находятся 59 бригад энергетиков, в которые входят 221 специалист и 102 единицы спецтехники. В настоящее время ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Алла Чижова