В Пермском крае значительно сократились сроки оказания госуслуг для бизнеса

Сегодня, 25 июня, состоялось заседание Правительства Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, рабочая повестка коснулась сокращения сроков предоставления государственных услуг для бизнеса. «С 2022 по 2024 год средний срок оказания госуслуг для бизнеса снизился почти на 36%», — подчеркнул глава региона.

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С подробным докладом о проведенной работе выступила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина. Она отметила, что сокращение сроков оказания услуг способствует более быстрой реализации инвестпроектов, созданию рабочих мест и росту поступлений в бюджет. «В 2023-2024 мы добились сокращения среднего срока по оказываемым услугам более чем на треть — с 39 до 25 дней», - подчеркнула министр.

Госпожа Чуксина добавила, что более 70% востребованных у бизнеса госуслуг предоставляются региональными минимущества и минприроды. В частности, сокращены сроки установления публичного сервитута с 45 до 20 дней, выдачи разрешения на использование земельного участка — с 25 до 10 дней. Также в этом году запланировано сокращение сроков выдачи разрешений по геологическому изучению недр с 30 до 15 дней. В свою очередь, минагро Прикамья уже сократило срок предоставления выписки из реестра получателей государственной поддержки с 20 до 6 дней.

По данным минэкономразвития, предприниматели отмечают, что за последние три года в регионе почти в два раза сокращены сроки получения разрешений на строительство. «Начиная с 2022 года, сроки предоставления всех оптимизируемых 48 услуг сократились на 692 дня. И это, безусловно, отражается на состоянии экономики. Мы ежегодно фиксируем рост приоритетных инвестпроектов», - отметила госпожа Чуксина.

После доклада Дмитрий Махонин поручил Правительству Прикамья и администрации Перми в срок до 1 октября подготовить предложения по оптимизации внутренних межведомственных процессов, влияющих на сроки предоставления госуслуг для бизнеса, в том числе с использованием Единого портала.