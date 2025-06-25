Россия передавала CША, Ирану и Израилю предложения по решению конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия передавала США, Ирану и Израилю конкретные предложения по достижению долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Москва осудила атаки США по иранским ядерным объектам и сочла этот шаг угрозой глобальной безопасности.

«По-прежнему готовы к практическому обсуждению этих предложений, как, собственно, и к диалогу с нашими коллегами, вовлеченными в различные конфликты по всем другим вопросам»,— сказал Сергей Лавров на выступлении перед сотрудниками МИД Туркменистана. «Мы последовательно призываем прекратить агрессию и предпринять все необходимые шаги по возвращению ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло»,— подчеркнул российский министр.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным 23 июня в Кремле поблагодарил российскую сторону за осуждение атак Израиля и США на Исламскую Республику. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что удары по Ирану не имеют никаких оснований и оправданий.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Лусине Баласян