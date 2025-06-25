Стефано Пиоли покинул пост главного тренера «Ан-Насра»

Стефано Пиоли уволен с поста главного тренера саудовского футбольного клуба «Ан-Наср». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Итальянский специалист возглавил «Ан-Наср» перед сезоном-2024/25, сменив на этом посту португальца Луиша Каштру. Под руководством Пиоли команда заняла третье место в чемпионате Саудовской Аравии. За «Ан-Наср» играет пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду.

Ранее Пиоли тренировал итальянские клубы «Фиорентина», «Интер», «Лацио», «Парма» и «Сассуоло». С 2019 по 2024 год он возглавлял «Милан», который привел к победе в чемпионате страны в сезоне-2021/22.

Таисия Орлова