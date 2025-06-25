Суд удовлетворил иск «Хлебного дома» к ООО из Ленобласти о прекращении охраны ТЗ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил иск ООО «Хлебный дом» (Санкт-Петербург) к ООО «Абсолют натуре (Луга, Ленобласть) о досрочном прекращении охраны товарного знака «Звездное» (№ 707361) в отношении товаров 30-го класса МКТУ (кондитерские изделия) вследствие неиспользования ТЗ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд прекратил охрану товарного знака для таких товаров, как ароматизаторы, вареники, галеты. При этом СИП принял отказ петербургской компании от требований, которые касаются отмены охраны ТЗ в отношении некоторых других товаров указанного класса МКТУ.

Согласно информации с сайта Роспатента, данный ТЗ был зарегистрирован на имя ООО «Диво-хлеб» в апреле 2019 года, до октября 2028 года знак должен был действовать в отношении товаров 30-го и 32-го (безалкогольные напитки) классов МКТУ.

В октябре прошлого года СИП удовлетворил еще один иск «Хлебного дома» к «Абсолют натуре» о досрочном прекращении охраны ТЗ «Звездное».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд отказал петербургскому ООО в прекращении за GN Tobacco охраны ТЗ табака Oden’s.

Дарья Астанина