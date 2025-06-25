Трамп на саммите НАТО обсудит с Зеленским трудности Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на полях саммита НАТО обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским трудности украинской стороны. По данным источника AFP, в преддверии встречи лидеры выступят с коротким заявлением для прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы обсудим очевидное. Разумеется, мы обсудим его трудности. Его некоторые затруднения. Зеленский — хороший парень. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Перед этим он заявил, что Владимир Зеленский оказался в трудной ситуации.

СМИ сообщали, что США выступали против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО, который проходит в Гааге 24–25 июня. Президента Украины, который на всех трех предыдущих саммитах альянса участвовал в основных дискуссиях, пригласили только на ужин лидеров 24 июня. Сегодня он выступит на Форуме оборонной промышленности на полях саммита.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».

Лусине Баласян