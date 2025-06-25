В Волгограде на территории МБУ ДО СШ № 1 появится уличная спортплощадка

На территории спортшколы № 1 Ворошиловского района Волгограда выбранный в ходе открытых конкурсных процедур подрядчик займется обустройством площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующие работы начнутся в ближайшее время. Они должны завершиться в этом году. В соответствии с контрактом подрядная организация подготовит основание спортплощадки общей площадью свыше 400 кв. м, установит около 10 снарядов. Подрядчику предстоит оборудовать объект травмобезопасным покрытием.

Указанная спортивная школа ведет подготовку по спортивной гимнастике уже более полувека. Там занимаются 252 юных спортсмена. Речь идет о муниципальном центре тестирования ГТО. В 2020 году здание учреждения подверглось капремонту, там появилось новое оборудование.

Павел Фролов