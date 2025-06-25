Суд в Йошкар-Оле приговорил 33-летнего логиста к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина причинил ущерб работодателю на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Республики Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле логиста осудили на 2,5 года за мошенничество на 1 млн рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В Йошкар-Оле логиста осудили на 2,5 года за мошенничество на 1 млн рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Установлено, что с декабря 2019 года по июль 2021 года обвиняемый работал логистом в транспортной компании. Он связывался с контрагентами и, вводя их в заблуждение о своих полномочиях, заключал от имени работодателя договоры на перевозку грузов. Полученные деньги мужчина тратил по своему усмотрению.

Суд признал логиста виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Осужденный признал вину частично и возместил ущерб не полностью. Приговор предусматривает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного суммы невозмещенного ущерба.

Анар Зейналов