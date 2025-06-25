Делюкс растет законам вопреки

Квадратный метр по цене новой машины — элитные новостройки Москвы за год подорожали на треть. Средневзвешенная цена — 2,2 млн руб. В делюкс-сегменте — уже выше 3 млн руб. за , подcчитали аналитики NF Group. Кроме ценовых рекордов, брокеры фиксируют повышенный спрос и максимальный объем лотов на столичном рынке. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Элитная недвижимость живет по своим правилам. В открытой продаже на первичном рынке сейчас 3,2 тыс. — +20 % за год, это рекорд для Москвы, говорят брокеры. Но вопреки законам рынка, цена все равно идет вверх. А клиенты предпочитают квартиры просторнее. Если пару лет назад покупали в среднем 100-120 кв. м, то сейчас — 150 кв. м.

И с начала 2025 года элитные новостройки подорожали на 12%. Среди причин дорогая земля и себестоимость строительства, говорит партнер NF Group Андрей Соловьев: «Развиваются новые районы — Пресня и Раменки. Они больше подходят под премиум. Делюкс-жилье — это ограниченные площадки, редевелопмент, точечные застройки в Хамовниках. Тем более Москва достаточно жестко стоит на своем: должно быть жилье, а не апартаменты. С начала 2025 года вышло всего два новых проекта — для столицы это мало. Стоимость растет. При этом у нас достаточно активный спрос. Мы не прогнозируем резкого роста, по году это может составлять от 5% до 10%».

Столичная недвижимость, по версии международной компании Savills, уже дороже лондонской и парижской на €1,5-2 тыс. за квадратных метр. Москва сейчас входит в топ-пять городов мира по стоимости элитного жилья, хотя еще три года назад практически замыкала двадцатку рейтинга. Впереди только Монако, Гонконг, Нью-Йорк и Женева. Но цены, как выясняется, не останавливают россиян, тем более когда многие зарубежные рынки недоступны. Чтобы закрыть сделку, клиенты досрочно выходят из депозитов, добавляет ген директор Kalinka Russia Алексей Чумалов: «Сейчас в делюксе в Москве средняя цена переваливала за 2 млн руб. за квадратный метр, поэтому средняя цена лота уходит далеко за 300 млн. руб.

Есть предложения не только за 1 млрд руб., но и за 2,5 млрд руб. Многие ожидают понижение ключевой ставки, соответственно, массового выхода этих средств с депозитов. Деньги в большей массе пойдут в недвижимость, цены будут сильно расти. Перед этим пиком цен многие уже сейчас готовы выйти из депозита и переложиться в недвижимость. Особенно востребованным стал механизм покупки у застройщика уже готового жилья.

В премиум- и делюкс-классе еще остались нераспроданные лоты, и на такие объекты можно получить очень хорошие условия, и тогда это интереснее, чем заходить в стройку на начальном этапе».

На рынке элитного жилья наметился еще один тренд — покупатели стали осторожнее и предпочитают чаще «вторичку», чем недостроенный дом, замечает генеральный директор AIM Realty Илья Менжунов: «Регистрации договоры долевого участия не дадут четкой картины. Бывает, что ДДУ зарегистрировали, а первый платеж внесли в размере 20%. Сейчас в основном риелторские компании элитного сегмента живут за счет "вторички".

При этом покупатели очень аккуратно относятся к проектам, которые еще далеки от своей завершающей стадии, это факт. Например вносят бронь и отказываются, потому что говорят: "Боюсь, что не достроят". Причины могут быть разные. Самая главная, наверное — стойкое ощущение нестабильности, и это и влияет на принятие решений. Сейчас сэкономить на элитном сегменте не получится, застройщики с введением эскроу стали выставлять заведомо высокие цены даже на нулевом этапе. Единственный ощутимый плюс: можешь выбрать лот, который нельзя будет приобрести через полтора-два года».

Нераспроданные лоты и предлагают на лучших условиях. При 100-процентной оплате можно получить дисконт — в среднем 3-5% от стоимости квартиры. Но 90% сделок на рынке элитного жилья сейчас — рассрочка. Большинство застройщиков дают займы до конца строительства. Особые условия действуют и на некоторые уже готовые дома. Одно из предложений — жилье с панорамным видом на Кремль. При первоначальном взносе в 20% рассрочка на шесть месяцев бесплатная, на год — под 10% .

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Аэлита Курмукова