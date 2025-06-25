В Самарской области годовая инфляция в мае снизилась до 10,99%, цены выросли на 0,70% за месяц

В Самарской области годовая инфляция в мае текущего года составила 10,99% после 11,20% в апреле. Цены в регионе в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,70%. Соответствующие данные опубликовало самарское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Значительнее всего цены выросли на продукты питания: мясная продукция, продукция общественного питания, кофе. В ведомстве отмечают, что четвертый месяц подряд снижаются цены на яйца.

Меньше всего цены выросли цены на непродовольственные товары. Подорожали печатные изделия, парфюмерия и косметика, также прибавили в цене смартфоны. Подешевели телевизоры, компьютеры и некоторые виды бытовой техники.

Достаточно высокими темпами дорожали услуги как за месяц, так и за год. Дороже стал обходиться отдых за рубежом, наиболее сильно это отразилось а поездках в Турцию. За год услуги зарубежного туризма подорожали на 10,58%. Подорожали и услуги внутреннего туризма: экскурсионные туры, речные круизы, путевки в пансионаты и дома отдыха, — на 6,00% с июня прошлого года. Выросли цены на отдельные услуги пассажирского транспорта. Подешевели телекоммуникационные услуги.

Цены в Самарской области в мае выросли больше, чем в целом по стране. Значительное влияние оказало существенное подорожание услуг зарубежного туризма и санаторно-оздоровительных услуг. Годовая инфляция в регионе замедлилась, но осталась выше, чем в целом по стране (9,88%). В апреле текущего года годовая инфляция в региона составила 11,20%.

Руфия Кутляева