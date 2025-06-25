Nature: люди не готовы есть насекомых ради спасения планеты

Попытки мотивировать людей в странах Запада отказаться от потребления мяса и перейти на альтернативные продукты, например, из насекомых успехом не увенчались. Как показало международное исследование, опубликованное в журнале Nature, продукты из насекомых вызывают у людей отвращение и они скорее готовы перейти на растительные заменители, чем на насекомых.

Ученые из США, Франции и Великобритании проанализировали результаты исследований, включающих опросы, дегустации и интервью в США и странах Европы, и подсчитали, что 91% людей готов потреблять растительные виды мяса. И менее 30% выразили готовность пробовать насекомых и продукты из них. В Великобритании только 25% готовы пробовать такие продукты, а 67% опрошенных заявили, что ничто не убедит их есть насекомых. В числе факторов, влияющих на отношение людей, ученые называют психологические и социальные барьеры — насекомые неприятны сами по себе, употребление их в пищу ассоциируется с бедностью или противоречит культурным традициям, либо сказывается неготовность пробовать что-то незнакомое.

Не убеждает людей и то, что сокращение потребления животного мяса значительно снизит ущерб для окружающей среды: животноводство — главная причина вырубки лесов, оно ответственно за загрязнение более чем половины водных ресурсов, на него приходится треть объема парниковых газов. «Учитывая все это, вряд ли можно ожидать, что продукты из насекомых смогут в значительной мере заместить традиционное мясо»,— подытоживают авторы исследования.

Насколько безопасны альтернативные источники белка — в материале «Насекомых подают к столу».

Алена Миклашевская