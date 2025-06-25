В Ростовской области топ вакансий возглавили менеджеры по продажам

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru определили наиболее востребованные профессии у работодателей Ростовской области в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, лидерами рейтинга стали менеджеры по продажам и работе с клиентами — таких вакансий разместили девять тыс. На втором месте расположились продавцы-консультанты и кассиры с показателем 8,5 тыс. предложений. Третью позицию заняли операторы call-центров — 5,2 тыс. вакансий.

Для сравнения, в 2024 году наибольшим спросом пользовались продавцы — 13,4 тыс. предложений от работодателей. Второе и третье места тогда занимали менеджеры и шоферы с результатами 11,6 и девять тыс. вакансий соответственно.

В двадцатку самых востребованных специальностей также попали медицинские работники, кондитеры и повара, водители, рабочие различных специальностей, бухгалтеры, кладовщики, администраторы, доставщики, официанты и торговые представители.

Валентина Любашенко