На Дону «Поезд здоровья» обследовал 19 тысяч пациентов

Мобильные пункты обследования «Поезд здоровья» в 17 муниципалитетах провели 19 тыс. приемов, часть обследованных жителей отправлена на госпитализацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Один из мобильных пунктов сейчас работает в Цимлянске, а до этого врачи принимали жителей Волгодонского района.

«В станице Романовской медики приняли без малого 500 человек, из них — 116 детей. По итогам осмотров 23 человека отправлены на госпитализацию, 52 — на дообследование, у четырех пациентов выявлено подозрение на злокачественное новообразование, им также предстоит пройти дополнительную диагностику»,— отметили в правительстве.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», за лето «Поезд здоровья» посетит 47 муниципалитетов Ростовской области. В крупных городах и районах мобильный пункт будет работать в течение двух дней.

Наталья Белоштейн