В Ростовской области запустили «Поезд здоровья»

В Ростовской области запустили акцию «Поезд здоровья». Маршрут выездной бригады пройдет по населенным пунктам 47 районов области. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Медкомплекс состоит из кардиомобиля, диамобиля, стоматологического комплекса, модуля «Детский доктор», а также передвижного цифрового маммографа и флюорографа. Таким образом специалисты смогут провести всестороннее обследование.

Первой остановкой выездной бригады из 35 врачей разного профиля, 11 медработников и волонтеров-медиков станет Багаевский район. Также на этой неделе «Поезд здоровья» посетит Семикаракорский и Усть-Донецкий районы. В течение рабочего дня прием проведут кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, хирург, нефролог, дерматолог и другие специалисты. В крупных районах «Поезд» будет работать два дня.

Пациентов, у которых будет впервые выявлено заболевание, направят на диспансерное наблюдение в районную поликлинику. В случае необходимости – назначат дополнительное обследование и посодействуют в получении специализированной медпомощи.

Мария Хоперская