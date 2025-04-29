В Ростовской области запустили «Поезд здоровья»
В Ростовской области запустили акцию «Поезд здоровья». Маршрут выездной бригады пройдет по населенным пунктам 47 районов области. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Медкомплекс состоит из кардиомобиля, диамобиля, стоматологического комплекса, модуля «Детский доктор», а также передвижного цифрового маммографа и флюорографа. Таким образом специалисты смогут провести всестороннее обследование.
Первой остановкой выездной бригады из 35 врачей разного профиля, 11 медработников и волонтеров-медиков станет Багаевский район. Также на этой неделе «Поезд здоровья» посетит Семикаракорский и Усть-Донецкий районы. В течение рабочего дня прием проведут кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, хирург, нефролог, дерматолог и другие специалисты. В крупных районах «Поезд» будет работать два дня.
Пациентов, у которых будет впервые выявлено заболевание, направят на диспансерное наблюдение в районную поликлинику. В случае необходимости – назначат дополнительное обследование и посодействуют в получении специализированной медпомощи.