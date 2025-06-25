Два фестиваля проведут в Ярославской области 28 и 29 июня

В Ярославской области на ближайших выходных впервые состоится фестиваль народных традиций и ремесел «Веретено», а также пройдут мероприятия, посвященные памяти затопленного города Мологи. Об этом рассказал глава региона Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мологафест 2.0. Хранители огня» пройдет 28 июня в Рыбинске. Гостей события ждут старинные игры и танцы, а также блюда по мологским рецептам, мастер-классы по домовой росписи, резьбе и созданию оберегов. На фестивале люди смогут увидеть макет затопленного города, познакомиться с его традициями и увидеть коллекцию одежды, характерной для затопленных земель.

Впервые состоится фестиваль народных традиций и ремесел «Веретено». 29 июня в деревне Юрьевское Первомайского округа гостей будут ждать народные игры, ремесленные ряды с аутентичными изделиями и банная церемония. Особым гостем фестиваля станет романовская овца.

Напомним, что до 30 июня в Ярославле проходит театральная неделя, посвященная 275-летию Волковского театра. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал ее программу.

Алла Чижова