В Оренбуржье назначены все 450 избирательных кампаний

В Оренбургской области завершено назначение всех 450 избирательных кампаний для выборов в местные органы самоуправления. Выборы депутатов пройдут в Медногорске, Новотроицке, Закрытом административно-территориальном образовании Комаровский, а также в Абдулинском и Ясненском муниципальных округах. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Крайний срок для публикации решений о назначении выборов — 25 июня. Председатель региональной избирательной комиссии Евгения Ивлева сообщила, что во многих муниципалитетах Оренбуржья уже начался процесс выдвижения кандидатов. Организацией выборов займутся территориальные избирательные комиссии, за исключением областного центра, где этим будет заниматься избирком.

Вся необходимая информация о выборах, включая контакты избирательных комиссий, доступна на сайте Избирательной комиссии Оренбургской области в разделе «Единый день голосования 12—14 сентября 2025 года».

Георгий Портнов