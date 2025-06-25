Проект школы в Красном Бору получил положительное заключение

Проект строительства школы на 1100 мест в поселке Красный Бор Ярославского района получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ ЯО Агентство Фото: ГКУ ЯО Агентство

Застройщиком выступает МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского района. Напомним, что сейчас ведется поиск подрядчика, который готов построить здание для образовательного учреждения за 1,6 млрд руб. Все работы планируют завершить к августу 2027 года.

Школа будет иметь переменную этажность – от трех до четырех этажей. Здание спроектировано с учетом доступа маломобильными группами. Также в здании разместятся несколько спортивных залов и лыжная база.

Алла Чижова