Песков назвал приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ следствием действий США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отказ Ирана от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вызывает обеспокоенность. При этом, по его словам, это прямое следствие атак США и Израиля по иранским ядерным объектам.

«Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентных»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает контакты с Ираном.

25 июня парламент Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Теперь решение должен утвердить Высший совет национальной безопасности Ирана. По утверждению председателя иранского парламента Мехди Мохаммади, агентство не выполнило свои обязательства и превратилось в политический инструмент.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран разрешил МАГАТЭ проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов только в мирных целях. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках Соглашения по иранской ядерной программе, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы. С того же времени оказались ограниченны и инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана.

Лусине Баласян