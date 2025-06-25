«Барселона» вернется на Camp Nou после реконструкции

Испанский футбольный клуб «Барселона» вернется на домашний стадион Camp Nou после его реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Возвращение на арену запланировано на 10 августа. «Барселона» проведет матч с итальянским «Комо» в рамках товарищеского Кубка Жоана Гампера.

В релизе отмечено, что строительные работы все еще продолжаются. На данный момент завершается возведение третьего яруса, обустройство VIP-зоны, а также благоустройство прилегающей к стадиону территории.

Реконструкция Camp Nou началась в июне 2022 года. Сообщалось, что обновленный стадион будет вмещать в себя 106 тыс. зрителей. Во время реконструкции команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе.

Таисия Орлова