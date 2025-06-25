Дефицит бюджета Башкирии вновь превысил 8 млрд рублей

По итогам первых пяти месяцев этого года доходы бюджета Башкирии составили 111,2 млрд руб., а расходы — 119,5 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета на 1 июня немного превысил 8,3 млрд руб. Такие данные следуют из ежемесячного отчета регионального министерства финансов.

По статьям расходов лучшее исполнение зафиксировано по статье социальная политика (израсходовано 39,2 млрд из 78,1 млрд руб., что составляет 50,1% от запланированных ассигнований). Медленнее всего осваиваются средства, направленные на ЖКХ — 1,9 млрд из 16,8 млрд руб. (11,3%).

За май поступления в казну увеличились на 23,6 млрд руб., траты выросли на 25,3 млрд руб. Дефицит бюджета к 1 мая составлял около 6,7 млрд руб.

Наибольшим дефицит был по итогам марта, когда он составлял 8,6 млрд руб.

Планируется, что всего в 2025 году доходы бюджета составят 337,6 млрд руб., расходы — около 347,4 млрд руб., а дефицит — около 9,8 млрд руб.

Идэль Гумеров