Россия находится в контакте с Арменией по поводу ареста Карапетяна

Российские власти ведут контакты с армянскими коллегами, в том числе по ситуации вокруг арестованного в Ереване главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, есть, безусловно, ну так и так, мы в контакте с нашими партнерами в Армении, в Ереване. Это важный наш союзник. У нас весьма развитые и очень многопрофильные отношения. Ну и конечно, поскольку Карапетян является и гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, выступивший в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал Никол Пашинян. После его высказываний полиция провела обыск в ереванском доме бизнесмена, а суд арестовал его на два месяца. Бизнесмен вину не признает и считает обвинение политически мотивированным. Российский МИД заверил, что следит за ситуацией вокруг бизнесмена.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики»..

Лусине Баласян