Свадебный автомобиль арестовали нижегородские приставы из-за долгов

В Кстове судебные приставы арестовали арендованный автомобиль Mercedes-Benz S400d, перевозивший молодоженов, из-за долгов его владельца. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Нижегородской области.

По данным ведомства, автомобиль принадлежит предпринимателю, который занимается сдачей машин в аренду. Бизнесмен не выплатил более 70 тыс. руб. налогов, поэтому приставы остановили машину на дороге и предупредили владельца, что, если он не закроет долг в течение 10 дней, Mercedes заберут и продадут в счет погашения задолженности.

Не желая расставаться с имуществом, предприниматель в кратчайшие сроки выплатил всю сумму. Из-за остановки супруги опоздали на свадебный банкет.

Елена Ковалева