Рыбоводам в Челябинской области выделят субсидии для развития отрасли

В Челябинской области объявили о новых мерах поддержки рыбоводов. С 2025 года предприятия пастбищного рыбоводства смогут получить субсидии, покрывающие до 50% затрат на покупку личинок и молоди сиговых и карповых рыб. Выплаты запланированы на осень 2025 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства области.

Уровень воды в озерах и реках Южного Урала за 2024 год поднялся на 10-40 см. Это создало благоприятные условия для рыбоводства, что уже привело к увеличению объема зарыбления участков в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Руководителям хозяйств рекомендовано заранее готовить документы для оформления новой субсидии и обращаться за консультациями в министерство сельского хозяйства. Первый замминистра сельского хозяйства области Евгений Литвинов подчеркнул важность своевременной подготовки документов. Председатель отраслевой ассоциации Евгений Рындин поддержал этот призыв, отметив, что субсидии способствуют увеличению объемов выпуска молоди и выращиванию товарной рыбы.

Параллельно рыбоводы могут использовать действующую меру поддержки – субсидии на создание и модернизацию рыбоводных комплексов и цехов.

Татьяна Андреева