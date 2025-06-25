В Саратовской области выпишут штраф за оставление самоката на памятниках

Самокаты и велосипеды больше нельзя оставлять на памятниках, стелах, пристегивать к рекламным конструкциям, малым архитектурным формам на территории общего пользования. Соответствующий законопроект был поддержан большинством голосов депутатов Саратовской облдумы на внеочередном заседании.

С соответствующим законопроектом выступили депутаты партии «Единая Россия». Депутат Евгений Ковалев напомнил, что законопроект будет способствовать безопасности граждан.

В 2024 году к административной ответственности по КоАП РФ было привлечено более 1300 нарушителей правил. За прошедший период зафиксировано более 200 нарушений самокатчиков и велосипедистов.

«В то же время, наряду с нарушением ПДД, мы с вами регулярно сталкиваемся с хаотичным размещением самокатов на территории общественных пространств»,— считает господин Ковалев.

Правила благоустройства Саратова, Энгельса, Хвалынска, Шихан содержат запреты в части оставления велосипедов, самокатов на объектах благоустройства. Теперь предлагается установить административную ответственность за оставление велосипедов и самокатов на памятниках и иных мемориальных сооружениях, пристегивание к информационным конструкциям, уличной мебели, малым архитектурным формам на территории общего пользования, если ответственность за правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством.

После споров большинством голосов законопроект принят, 5 депутатов проголосовали против. Так, за указанные выше нарушения граждане заплатят штраф от 1 до 2 тыс. руб., должностные и юридические лица — от 10 до 30 тыс. и от 50 до 100 тыс. руб. соответственно. В законе также содержится положение об ответственности за повторное в течение года совершение указанного административного правонарушения, уточняются формулировки отдельных объектов, за нарушение порядка и условий размещения на них средств индивидуальной мобильности предусмотрена административная ответственность.

Татьяна Смирнова