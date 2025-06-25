При возведении спортшкол в Крыму украли 33 млн рублей

Руководители подрядных организаций, занимавшихся строительством спортивных школ в Симферополе, стали фигурантами уголовного дела о хищении свыше 33 млн руб. По версии следствия, генеральный и финансовый директора компании действовали в сговоре с заместителем руководителя контролирующего органа. Об этом сообщает РИА «Новости Крым» со ссылкой на управление ФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранты дела подделывали акты приемки работ, завышая объемы и стоимость выполненного строительства, считает следствие. В результате государственные средства переводились на счета аффилированных коммерческих структур и впоследствии перераспределялись между участниками схемы.

Расследование завершено, суд вынес приговор. Финансовый директор признан виновным и получил 3,5 года лишения свободы с выплатой штрафа в размере 500 тыс. руб. Заместителю директора контролирующего ведомства назначено условное наказание — он заключил досудебное соглашение и частично возместил ущерб.

Генеральный директор компании, по данным правоохранительных органов, скрылся и объявлен в международный розыск.

Вячеслав Рыжков