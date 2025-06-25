В Курской области от атаки ВСУ пострадал водитель грузовика

FPV-дрон ВСУ атаковал дорогу Бобрава — Белая в Беловском районе Курской области. В результате пострадал 52-летний водитель «КамАЗа». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У мирного жителя диагностировали слепое осколочное ранение левого предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ему оказали первую помощь, вскоре пострадавшего доставят в Курскую областную больницу. Власти призывают жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Анна Швечикова