Доходы санаторно-курортных организаций в Удмуртии выросли на 15% в 2024 году и составили 2,1 млрд руб., сообщает пресс-служба Удмуртстата. За год средняя стоимость одного дня в таких местах отдыха увеличилась на 286 руб. — до 3,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2024 году здравницы республики разместили 72,6 тыс. человек, из них 31 иностранец, 37% — дети. Среди граждан старше 55 лет подобные курорты посетили 27%. В санаториях были размещены 3 тыс. человек, получающие амбулаторное лечение.

Целью поездки 64% размещенных лиц являлись лечебные и оздоровительные процедуры, 32% — отпуск, досуг и отдых. 24% гостей провели в санаториях от одного до четырех дней, 35% останавливались на 8-14 дней, 23% — на срок от 15-ти до 28 дней.

В 2024 году в Удмуртии действовали 24 санаторно-курортные организации. На территории республики 14 санаториев, девять из них — детские, еще один санаторно-оздоровительный лагерь и девять профилакториев. В них насчитывается 1380 комнат. Одновременно в санаториях могли разместиться почти 4,5 тыс. человек.