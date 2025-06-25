ФСБ сообщила о ликвидации готовивших теракт против военнослужащего в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники ФСБ при задержании застрелили двух россиян, подозреваемых в подготовке теракта и пособничестве украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении ведомства говорится, что подозреваемые оказали «вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы». На кадрах, распространенных ФСБ, показаны лежащие на земле тела убитых. Рядом с ладонью одного из них находится пистолет.

Как сказано в пресс-релизе, фигуранты дела были пойманы с поличным при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства. По версии спецслужбы, диверсанты планировали использовать бомбу «для теракта в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе».

В ЦОС заявили, что помимо СВУ, оружия и боеприпасов при подозреваемых были найдены средства связи, содержавшие переписку о готовившемся теракте.

Следственная служба ФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).