Музыкальное лето в Суздале

На следующей неделе в Суздале впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль, организованный Денисом Мацуевым. Он соберет звезд мировой сцены, легендарные коллективы и молодых виртуозов — чтобы устроить фьюжн из классической музыки, джаза и камерных ансамблей. Новый фестиваль ставит в основу концепции качество звучания и современные прочтения вечной классики.

Открытие: классика в белокаменном кремле

Фестиваль начнется 29 июня в Суздальском кремле — выбор пал на важное для Суздаля место. История России будет здесь переплетена с высоким искусством. В первый вечер выступят сам Мацуев и оперная дива Аида Гарифуллина. Выступление станет манифестом всего фестиваля — монументального, серьезного, но при этом открытого и легкого.

На следующий день, 30 июня, состоится «Парад виртуозов» — концерт, в котором солисты мирового уровня исполнят произведения для инструмента с оркестром. Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной представит программу, участники которой — лауреаты престижных конкурсов, от конкурса им. П. И. Чайковского до национальной оперной премии «Онегин». Среди них солистка Михайловского театра Валентина Феденева и заслуженный артист Армении, виолончелист Нарек Ахназарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кремль в Суздале Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева» Кремль в Суздале Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева» Следующая фотография 1 / 2 Кремль в Суздале Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева» Кремль в Суздале Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева»

Балет, Страдивари и новые имена

1 июля фестиваль сделает шаг в сторону синтеза искусств: Страдивари-ансамбль Мариинского театра (музыканты играют на инструментах работы Амати и Страдивари) выступит в дуэте с примой Большого театра Екатериной Шипулиной и премьером Театра балета Бориса Эйфмана Олегом Габышевым, который также стал хореографом постановки. Танго Пьяццоллы в аранжировке Леонида Десятникова будет представлено в сопровождении современного балета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страдивари-ансамбль Мариинского театра

Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева» Страдивари-ансамбль Мариинского театра

Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева»

2 июля эстафету перехватят юные таланты — стипендиаты фонда «Новые имена». Для многих из них — например, для пианиста Льва Бакирова или виолончелиста Тихона Евланова — это шанс заявить о себе на большой сцене. Денис Мацуев, известный своей поддержкой молодых исполнителей, лично отбирал участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Бакиров

Фото: PhotoXpress Лев Бакиров

Фото: PhotoXpress

Кульминация: Гергиев, Абдразаков и монастырские стены

Главный день фестиваля — 3 июля. В Спасо-Евфимиевом монастыре, памятнике ЮНЕСКО, вместе с Денисом Мацуевым выступит народный артист России Валерий Гергиев. Дополнит трио известный бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Акустика древних соборов, мощь симфонического звучания и русская классика — от Чайковского до Шостаковича — создадут атмосферу, которую вряд ли удастся воспроизвести в обычном концертном зале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Джазовый финал и камерные вечера

Фестиваль завершится 5 июля программой симфоджаза — жанра, который близок творчеству Мацуева. Вместе с Российским национальным молодежным оркестром и джазменами Андреем Ивановым и Александром Зингером в составе трио он представит импровизации на темы классиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мацуев, Андрей Иванов и Александр Зингер

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Денис Мацуев, Андрей Иванов и Александр Зингер

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Параллельно с основной программой в Суздальском Зарядье пройдут камерные концерты. Скрипач Павел Милюков, виолончелист Борис Андрианов и Денис Мацуев исполнят Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ля минор П. И. Чайковского, а вечерние джазовые сеты (с участием кубинской вокалистки Майрелис де ла Каридад) немного расслабят атмосферу и напомнят, что лето в самом разгаре.

Не только музыка

Фестиваль задуман как праздник среды: Суздаль с его пейзажами, историей и атмосферой станет равноправным участником. Концерты в кремле и монастыре, выступления на фоне заката над Каменкой — все это превращает музыку в часть городской атмосферы. Билеты доступны на «Яндекс Афише» и сайте фестиваля. Для тех, кто ищет полного погружения и единения с природой, есть абонементы с возможностью слушать концерты под открытым небом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасо-Евфимиевский монастырь Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева» Спасо-Евфимиевский монастырь Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева» Следующая фотография 1 / 2 Спасо-Евфимиевский монастырь Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева» Спасо-Евфимиевский монастырь Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева»

Этот проект — не просто череда концертов, а попытка вернуть музыке ее естественное пространство: без границ между сценой и залом, между классикой и современностью. Судя по программе, у Мацуева и его команды есть шансы этого добиться.

«Клуб Коммерсантъ» стал медиа-партнером фестиваля.