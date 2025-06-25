Музыкальное лето в Суздале
Первый фестиваль Дениса Мацуева
На следующей неделе в Суздале впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль, организованный Денисом Мацуевым. Он соберет звезд мировой сцены, легендарные коллективы и молодых виртуозов — чтобы устроить фьюжн из классической музыки, джаза и камерных ансамблей. Новый фестиваль ставит в основу концепции качество звучания и современные прочтения вечной классики.
Открытие: классика в белокаменном кремле
Фестиваль начнется 29 июня в Суздальском кремле — выбор пал на важное для Суздаля место. История России будет здесь переплетена с высоким искусством. В первый вечер выступят сам Мацуев и оперная дива Аида Гарифуллина. Выступление станет манифестом всего фестиваля — монументального, серьезного, но при этом открытого и легкого.
На следующий день, 30 июня, состоится «Парад виртуозов» — концерт, в котором солисты мирового уровня исполнят произведения для инструмента с оркестром. Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной представит программу, участники которой — лауреаты престижных конкурсов, от конкурса им. П. И. Чайковского до национальной оперной премии «Онегин». Среди них солистка Михайловского театра Валентина Феденева и заслуженный артист Армении, виолончелист Нарек Ахназарян.
Балет, Страдивари и новые имена
1 июля фестиваль сделает шаг в сторону синтеза искусств: Страдивари-ансамбль Мариинского театра (музыканты играют на инструментах работы Амати и Страдивари) выступит в дуэте с примой Большого театра Екатериной Шипулиной и премьером Театра балета Бориса Эйфмана Олегом Габышевым, который также стал хореографом постановки. Танго Пьяццоллы в аранжировке Леонида Десятникова будет представлено в сопровождении современного балета.
Страдивари-ансамбль Мариинского театра
Фото: Пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева»
2 июля эстафету перехватят юные таланты — стипендиаты фонда «Новые имена». Для многих из них — например, для пианиста Льва Бакирова или виолончелиста Тихона Евланова — это шанс заявить о себе на большой сцене. Денис Мацуев, известный своей поддержкой молодых исполнителей, лично отбирал участников.
Лев Бакиров
Фото: PhotoXpress
Кульминация: Гергиев, Абдразаков и монастырские стены
Главный день фестиваля — 3 июля. В Спасо-Евфимиевом монастыре, памятнике ЮНЕСКО, вместе с Денисом Мацуевым выступит народный артист России Валерий Гергиев. Дополнит трио известный бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Акустика древних соборов, мощь симфонического звучания и русская классика — от Чайковского до Шостаковича — создадут атмосферу, которую вряд ли удастся воспроизвести в обычном концертном зале.
Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков
Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ
Джазовый финал и камерные вечера
Фестиваль завершится 5 июля программой симфоджаза — жанра, который близок творчеству Мацуева. Вместе с Российским национальным молодежным оркестром и джазменами Андреем Ивановым и Александром Зингером в составе трио он представит импровизации на темы классиков.
Денис Мацуев, Андрей Иванов и Александр Зингер
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Параллельно с основной программой в Суздальском Зарядье пройдут камерные концерты. Скрипач Павел Милюков, виолончелист Борис Андрианов и Денис Мацуев исполнят Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ля минор П. И. Чайковского, а вечерние джазовые сеты (с участием кубинской вокалистки Майрелис де ла Каридад) немного расслабят атмосферу и напомнят, что лето в самом разгаре.
Не только музыка
Фестиваль задуман как праздник среды: Суздаль с его пейзажами, историей и атмосферой станет равноправным участником. Концерты в кремле и монастыре, выступления на фоне заката над Каменкой — все это превращает музыку в часть городской атмосферы. Билеты доступны на «Яндекс Афише» и сайте фестиваля. Для тех, кто ищет полного погружения и единения с природой, есть абонементы с возможностью слушать концерты под открытым небом.
Этот проект — не просто череда концертов, а попытка вернуть музыке ее естественное пространство: без границ между сценой и залом, между классикой и современностью. Судя по программе, у Мацуева и его команды есть шансы этого добиться.
«Клуб Коммерсантъ» стал медиа-партнером фестиваля.