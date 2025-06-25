Ветврач: на директора парка «Тайган» и сотрудницу напали разные львы

Лев, причастный к нападению на основателя крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не имеет отношения к инциденту, в результате которого в октябре 2024 года погибла сотрудница парка Леокадия Перевалова. Об этом сообщил РИА «Новости» ветеринарный врач учреждения Василий Писковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, речь идет о молодом, около трех лет, животном, выращенном в самом парке и прошедшем вакцинацию, в том числе против бешенства. В отличие от львов, участвовавших в предыдущем происшествии, этот хищник, по утверждению специалистов, ранее не проявлял агрессии.

22 июня региональное следственное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела после нападения животного на Олега Зубкова, в результате которого тот получил множественные травмы. По версии следствия, инцидент стал возможен из-за грубого нарушения правил техники безопасности. Представители парка утверждают, что лев отреагировал на резкий звук закрывающейся двери. Ветеринар подтвердил, что животное не будет подвергнуто эвтаназии.

Олег Зубков был госпитализирован и перенес операцию — врачи зафиксировали тяжелые повреждения мышц шеи. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Он пришел в сознание и способен общаться письменно.

Трагедия с Леокадией Переваловой произошла осенью 2024 года, когда женщина, по версии следствия, забыла закрыть засов вольера. После того инцидента Олег Зубков также заявил, что усыплять животных, участвовавших в нападении, не намерен.

Вячеслав Рыжков