Кубанский застройщик реализует в Москве жилой район с инвестициями более 20 млрд рублей

Краснодарская компания «Инсити девелопмент» построит в Троицком округе Москвы район индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с инвестициями более 20 млрд руб. Проект будет реализован в рамках договора о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил на форуме недвижимости «Движение» в Сочи учредитель группы компаний «Инсити» Роман Саркисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «ИНСИТИ» Фото: ГК «ИНСИТИ»

Спикер отметил, что в Москве это первый проект КРТ в сегменте ИЖС. «На участке будет расположено около 800 домов. Площадь каждого из них составит 150–200 кв. м»,— добавил он. Также комплекс включит в себя образовательный кластер и коммерческую инфраструктуру.

Срок реализации — 7 лет. Под застройку выделено 97 га. Еще часть 70 га прилегающего лесного массива компания обустроит в парковую зону.

Андрей Куценко