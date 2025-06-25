По подозрению в попытке поджога фитнес-клуба в Гатчине задержали подростка
Ученика девятого класса задержали в фитнес-клубе на Володарской улице в Гатчиче. Его подозревают в попытке поджога заведения, пишет 78.ru.
Очаг возгорания пришелся на раздевалку, затем дым проник на весь первый этаж. На место происшествия прибыла патрульно-постовая служба полиции. Сотрудники ведомства задержали предполагаемого поджигателя с ножом в руках. Им оказался ученик девятого класса. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
По словам владельца фитнес-клуба Никиты Баснина, сотрудники заведения сами тушили пожар, а затем подключились пожарные. Персонал дал показания. В связи с происшествием работа спортивного зала приостановлена.
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