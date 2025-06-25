По подозрению в попытке поджога фитнес-клуба в Гатчине задержали подростка

Ученика девятого класса задержали в фитнес-клубе на Володарской улице в Гатчиче. Его подозревают в попытке поджога заведения, пишет 78.ru.

Очаг возгорания пришелся на раздевалку, затем дым проник на весь первый этаж. На место происшествия прибыла патрульно-постовая служба полиции. Сотрудники ведомства задержали предполагаемого поджигателя с ножом в руках. Им оказался ученик девятого класса. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

По словам владельца фитнес-клуба Никиты Баснина, сотрудники заведения сами тушили пожар, а затем подключились пожарные. Персонал дал показания. В связи с происшествием работа спортивного зала приостановлена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уроженку Москвы арестовали в Петербурге по подозрению в подготовке теракта.

Татьяна Титаева