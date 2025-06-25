В аэропортах Самары и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска (Баратаевка). Также возобновили работу в прежнем режиме воздушные гавани в Пензе и Чебоксарах. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: восемь самолетов, выполнявших рейсы в Самару; один, летевший в столицу Чувашии; один, следовавший в Ульяновск»,— говорится в сообщении.

Ограничения вводились во вторник, 24 июня, для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В связи с этим «Аэрофлот» отменил некоторые рейсы из Самары.

Георгий Портнов