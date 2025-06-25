Росавиация второй день подряд закрывает аэропорт «Тамбов»

Для обеспечения безопасности полетов гражданских судов снова закрыли аэропорт «Тамбов» — единственный работавший в Черноземье. Такое решение приняла Росавиация, сообщил представитель ведомства.

Ограничения распространяются как на прием, так и на выпуск воздушных судов. Срок их действия не уточнятся.

Накануне работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена с 8:29 до 22:45. Уточнялось, что за это время на запасной аэродром ушел один самолет, прилетевший в облцентр.

UPD: работа аэропорта восстановлена, сообщили в Росавиации.

О том, как тамбовский аэропорт возобновил работу во время СВО,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова