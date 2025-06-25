В Ростовской области при атаке БПЛА повреждены многоэтажки и промпредприятие

В результате атаки украинских беспилотников в Таганроге Ростовской области повреждено остекление здания лицея и двух многоквартирных домов. В Азове БПЛА повредили кровлю и окна промышленного предприятия, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Господин Слюсарь рассказал, что в Таганроге частично разрушено здание спорткомплекса. Там начался пожар после падения беспилотника. Также на одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи.

По словам врио губернатора, пострадавших при сегодняшней атаке БПЛА нет. Жителям многоэтажек, в квартирах которых выбило стекла, власти пообещали помочь с заменой остекления.

Екатерина Отрашкевич