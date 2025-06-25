В Астрахани прокуратура защитила права малолетних детей и их многодетной матери

В Астрахани прокуратура защитила права многодетной матери и ее малолетних детей на получение мер соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению многодетной матери прокуратура области выяснила, что женщина подала заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Астраханской области о назначении ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием троих детей. Ей отказали, поскольку в орган власти поступила неполная информация в отношении одного из ее детей. При этом указанные сведения были отражены в свидетельстве о рождении этого ребенка.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура приняла необходимые меры. Отделение фонда изучило протест надзорного ведомства и назначило астраханке ежемесячную денежную выплату на троих детей. Также после перерасчета ей перечислили свыше 50 тыс. руб.

Павел Фролов